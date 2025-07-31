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Инженерные специальности стали самыми востребованными у абитуриентов

В России завершился прием заявлений на бюджетные места в бакалавриат и специалитет, где инженерные направления оказались среди самых популярных. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, более 1,3 млн абитуриентов уже подали документы в вузы, причем большинство воспользовалось цифровым сервисом «Поступление в вуз онлайн».

«Президент Владимир Путин ставил задачу подготовить к 2030 году не менее 2 млн инженеров – именно им предстоит обеспечить технологическое лидерство России», – подчеркнул Чернышенко.

В первой пятерке направлений лидируют специальности из сферы «Инженерное дело, технологии и технические науки». При этом 67% абитуриентов выбрали региональные вузы, а не столичные.

Отдельный рекорд зафиксирован в педагогических вузах: на учительские программы подано свыше 514 тыс. заявлений – на 25% больше, чем годом ранее. Конкурс достиг 16 человек на место.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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