Овощи в России подешевели более чем на 4% за неделю

На неделе с 22 по 28 июля 2025 года в России зафиксирована дефляция в размере 0,05%. Наибольшее снижение цен наблюдалось на плодоовощную продукцию, которая подешевела в среднем на 4,1%. Об этом говорится в отчете Минэкономразвития

«Картофель и капуста стали лидерами по снижению цен, подешевев на 9,7% и 7,4% соответственно», – отмечают аналитики.

Среди других продовольственных товаров продолжили снижаться цены на баранину (-0,4%), сахар (-0,3%) и яйца (-1,1%). В сегменте непродовольственных товаров зафиксирован минимальный рост цен на 0,01%, при этом электроника и бытовая техника подешевели на 0,5%.

На мировых рынках сохранился рост цен на удобрения (+3,5%) при снижении стоимости черных (-1,4%) и цветных (-1,3%) металлов.