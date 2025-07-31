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Минфин предложил взимать 20 тыс. рублей за лицензии на розничную продажу табака

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Правительство России подготовило законопроект о введении лицензирования торговли табачными и никотинсодержащими изделиями. Инициатива направлена на легализацию рынка и пополнение региональных бюджетов.

«Лицензии будут выдаваться по принципу «один торговый объект – одна лицензия». Для розничной торговли потребуется магазин площадью не менее 5 кв.м», – сообщил статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов.

Выдачу лицензий на оптовую торговлю будет осуществлять Росалкогольтабакконтроль, а на розничную – региональные власти. Стоимость годовой лицензии для торговой точки составит 20 тыс. рублей, для оптовиков – 800 тыс. рублей на 5 лет.

Регионы получат право ужесточать требования, например, увеличивать минимальную площадь магазинов. Торговля без лицензии повлечет административную и уголовную ответственность.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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