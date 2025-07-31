Один из регионов России сохранит льготные тарифы на коммунальные услуги: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Бразилия приостановила поставки нефти США, названы сферы деятельности миллионеров, один из регионов России сохранит льготные тарифы на коммунальные услуги, а иркутскую авиакомпанию лишили сертификата после трагедии с Ан-24. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Запрет на нефть в ответ на пошлины

После ввода Вашингтоном пошлин в размере 50% на товары Бразилии последняя приостановила поставки нефти США. В частности, это сделали компании Petrobras, Shell, TotalEnergies, ExxonMobil и Equinor. Известно, что нефть составляет основу бразильского экспорта в США.

Зарплата от миллиона

Аналитики назвали сферы деятельности, представители которых получают зарплаты от 1 млн рублей и выше. Больше всего таких специалистов трудятся в областях информации и связи, торговли, обрабатывающей промышленности, а также в финансовых и страховых компаниях. В настоящее время количество людей, получающих такие доходы в РФ, составляет более 45 тысяч человек, согласно официальной статистике: за два года количество выросло почти в 2 раза.

Льготный регион

Один из регионов России, а именно Республика Коми, заявил о намерении сохранить льготные тарифы на коммунальные услуги для граждан. Разницу между реальными расходами на предоставление коммунальных услуг и специально заниженными тарифами покроют из регионального бюджета. На льготы могут рассчитывать как горожане, так и сельчане. Такие меры введены, чтобы снизить финансовую нагрузку на семьи.

Нарушения «Ангары»

Росавиация аннулировала сертификат авиакомпании «Ангара» из Иркутска на обслуживание авиатехники после трагедии с самолетом Ан-24 в Амурской области. Теперь для техобслуживания своего флота перевозчик может пользоваться только услугами сторонних сертифицированных организаций. Решение принято в связи с обнаружением нарушений в работе «Ангары».

Выбывшие из гонки

В Иркутской области в сентябре состоятся губернаторские выборы. Ранее шесть человек претендовали на пост главы Приангарья. Накануне же число кандидатов уменьшилось на два: самовыдвиженцы Сергей Гагаркин и Александр Плескач покинули их ряды, не подав документы в избирком. Теперь осталось четыре кандидата: Игорь Кобзев от «Единой России», Виктор Галицков от ЛДПР, Лариса Егорова от «Справедливой России – За правду», Сергей Левченко от КПРФ.