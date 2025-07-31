Землетрясение на Камчатке стало самым сильным в мире с 2011 года

Мощное землетрясение магнитудой 8,8 у берегов Камчатки вызвало тревогу в странах Тихоокеанского региона. Власти Чили, США, Японии и других государств объявили эвакуацию прибрежных зон, хотя серьезных разрушений пока не зафиксировано. Об этом пишет зарубежное издание Bloomberg.

«Это самое сильное землетрясение в мире с 2011 года, афтершоки могут продолжаться месяцами», – заявила геофизик USGS Карлисса Розенбергер.

Наибольшую опасность представляет Чили, где введен красный уровень тревоги. Власти эвакуируют жителей Вальпараисо и острова Пасхи. На Гавайях зафиксированы волны высотой 1,2 метра, в Калифорнии и Индонезии – менее значительные. В России на Северных Курилах вода поднялась на 4 метра, затопив поселок с 2400 жителей.

Японские власти, имеющие горький опыт цунами 2011 года, призвали граждан оставаться бдительными. «Вторая и последующие волны могут быть больше первой», – предупредил премьер-министр Сигэру Исиба.