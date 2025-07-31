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45 тысяч россиян получают зарплату выше 1 млн рублей

Более 45 тысяч россиян получают ежемесячную зарплату свыше одного миллиона рублей. Это почти в два раза больше показателя 2023 года, когда таких работников насчитывалось 24,4 тысячи человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

«Доля высокооплачиваемых специалистов составила 0,16% от общего числа работников против 0,08% двумя годами ранее», – отмечается в исследовании.

Наибольшее количество миллионных зарплат зафиксировано в сфере информации и связи (9,9 тыс. человек), торговли (6,7 тыс.) и обрабатывающей промышленности (6,3 тыс.). При этом 5,3 тысячи работников получают свыше трех миллионов рублей ежемесячно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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