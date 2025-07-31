Завершена сборка полностью импортозамещенного МС-21 в Иркутске

На Иркутском авиационном заводе завершили сборку полностью импортозамещенного самолета МС-21. В настоящее время стартовали приемо-сдаточные испытания.

Фото: пресс-служба ОАК

По данным пресс-службы ОАК, заменены ключевые системы на отечественные, импортозамещены шасси, колеса, шины, датчики уровня топлива и множество других компонентов. Вместо иностранных установлены российские двигатели ПД-14. Этот самолет стал первым в серии с предварительной установкой интерьера отечественного производства.

Кроме того, впервые использовано импортозамещенное стендовое оборудование, изготовленное в Новосибирске, для отработки гидравлической системы самолета.

После приемо-сдаточных испытаний самолет направят на летно-испытательную станцию для прохождения следующего этапа – заводских доводочных испытаний.