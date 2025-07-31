Двухлетняя реставрация здания театра Пилигримов в Иркутске завершится в августе

Комплексная реставрация Иркутского областного театра Пилигримов им. В.И. Соколова подходит к концу в столице Приангарья. Работы начались в 2023 году – завершить их планируют этим летом.

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

По данным регионального правительства, здесь укрепили фундамент, отреставрировали стены и перекрытия, заменили инженерные коммуникации, восстановили фасад. На прилегающей территории обновили брусчатку, которую временно демонтировали для прокладки заземления. Также по сохранившимся чертежам XIX века воссоздали декоративные элементы, чтобы сохранить исторический облик строения.

Театр Пилигримов располагается в здании бывшего дома чиновника Т. Н. Солдатова на улице Волконского, построенном в середине XIX века и являющимся памятником истории и культуры регионального значения. Его реставрация обошлась более чем в 28 млн рублей. Срок завершения работ по контракту – 14 августа 2025 года. Театр возобновит работу в новом здании в сентябре.