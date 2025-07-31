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Пожар охватил более 300 «квадратов» здания на Карла Маркса в Иркутске

Пожар произошел в неэксплуатируемом здании в центре Иркутска на улице Карла Маркса. Инцидент случился рано утром – о нем сообщили очевидцы.

<p>Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Люди рассказали о горении на верхнем этаже, отмечает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. К месту были направлены 25 огнеборцев и семь единиц техники. Огонь повредил 300 «квадратов» – в настоящее время возгорание ликвидировано.

«Предположительно, причиной стало короткое замыкание электропроводки. На месте работают дознаватели ведомства. Пострадавших нет», – резюмировали в МЧС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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