Авиакомпания «Ангара» предупредила об отмене и задержке рейсов после отзыва сертификата

Росавиация лишила авиакомпанию «Ангара» из Иркутска сертификата на обслуживание авиатехники. После этого перевозчик заявил о продолжении выполнения полетов, но предупредил об отмене и задержке рейсов.

«Для обеспечения предполетного технического обслуживания воздушных судов будут привлечены сертифицированные сторонние организации. В связи с текущей ситуацией будет отменена часть рейсов, возможны задержки выполнения вылетов», – сообщили в «Ангаре».

Пассажиры, чьи рейсы отменили или задержали, смогут полностью вернуть деньги за билеты.

Решение о лишении перевозчика сертификата было принято по итогам внеплановой проверки перевозчика – во время нее обнаружили нарушения. Инспекция же была организована после трагедии в Амурской области: самолет «Ангары» не долетел до пункта назначения и разбился, на борту было 48 человек – все они погибли. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.