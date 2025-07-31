Новости

Недвижимость, ипотека, девелопмент. Круглый стол, июль 2025
«Много идей я черпаю из автомобильного рынка», – Антон Кондратьев, «ВСС Дом» (видео)
Облигации против «бетона»
«Мы формируем рынок с нуля». Аркадий Астрахан, ГК «Вместе», – о строительстве жилья бизнес-класса в Братске
Все материалы сюжета

Авиакомпания «Ангара» предупредила об отмене и задержке рейсов после отзыва сертификата

Росавиация лишила авиакомпанию «Ангара» из Иркутска сертификата на обслуживание авиатехники. После этого перевозчик заявил о продолжении выполнения полетов, но предупредил об отмене и задержке рейсов.

Читайте также:

Иркутской «Ангаре» запретили обслуживать самолеты после трагедии с Ан-24
30 июля 2025
Шесть авиакомпаний смогут доставить тела погибших при крушении Ан-24 родственникам
26 июля 2025

«Для обеспечения предполетного технического обслуживания воздушных судов будут привлечены сертифицированные сторонние организации. В связи с текущей ситуацией будет отменена часть рейсов, возможны задержки выполнения вылетов», – сообщили в «Ангаре».

Пассажиры, чьи рейсы отменили или задержали, смогут полностью вернуть деньги за билеты.

Решение о лишении перевозчика сертификата было принято по итогам внеплановой проверки перевозчика – во время нее обнаружили нарушения. Инспекция же была организована после трагедии в Амурской области: самолет «Ангары» не долетел до пункта назначения и разбился, на борту было 48 человек – все они погибли. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Ключевая ставка
Доходность годовых депозитов снизится на 3–4 п. п.
ЦБ снижает ставку: как это отразится на рубле, акциях и облигациях?
Набиуллина объяснила, какими темпами ЦБ будет снижать ставку в 2025 году
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес