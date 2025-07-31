Отсутствие рынка и системные ограничения: с какими трудностями столкнулся девелопер ЖК «Первый» в Братске?

Создавая, наверное, первый в городе современный жилой комплекс, девелопер столкнулся не только с отсутствием рынка, но и с рядом системных ограничений. Об этом SIA.RU рассказал основатель ГК «Вместе» Аркадий Астрахан.

В Братске действовали федеральные нормативы без адаптации под местные условия: заниженная плотность застройки, завышенные требования к количеству парковок, ограничения по этажности.

– Есть федеральная норма, которую муниципалитеты и регионы имеют право адаптировать. Но в Братске в свое время просто приняли ее как есть. Хотя для города она совершенно избыточна, – рассказал Аркадий Астрахан. – Например, в Братске нельзя строить выше 14 этажей – просто потому, что так написано. Хотя там нет сейсмики, и технологически можно строить хоть 30 этажей. Нам пришлось эти нормы учитывать, что усложняло проект в плане рентабельности.

Еще одним вызовом для девелопера при работе в городе, где десятилетиями не появлялось ничего нового, стало переосмысление самого понятия «комфортное жилье».

– Нужно было «учить» рынок – показывать разницу между «хрущевкой» и новостройкой, объяснять, что комфорт зависит не только от количества метров, но и от их качества и продуманного использования, – говорит Аркадий Астрахан. – И, в целом, потребитель нас услышал.