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Альфа-Банк запустил сервис идентификации клиентов по видеозвонку

Клиенты Альфа-Банка теперь могут разблокировать карту и восстановить доступ к личному кабинету без личного визита в отделения банка — по видеозвонку.

Для этого достаточно обратиться в службу поддержки, позвонив или написав в чате мобильного приложения. После чего сотрудник банка направит необходимый перечень документов, который необходимо будет предоставить в электронном виде и лично на видеозвонке. Далее назначается время звонка, в ходе которого клиента визуально идентифицируют и проверят подлинность документов.

Это существенно экономит время на визиты в банк и особенно актуально для тех, кто физически в данный момент не может добраться до отделения банка. Например, находится в другой стране или по состоянию здоровья.

«Наш приоритет — создание высокоэффективных и ориентированных на клиента цифровых решений. Мы ищем точки роста для автоматизации, ускорения процессов и повышения доступности сервисов, включая решение сложных задач вроде разблокировки аккаунтов. Внедрение виртуальной верификации личности не только существенно сократило затраты времени для клиентов, но и позволило усилить наши системы борьбы с кибермошенничеством», — отметила главный операционный директор Альфа-Банка Нино Кодуа.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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