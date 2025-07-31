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Альфа-Банк выдаёт гранты преподавателям по всей России в рамках программы Альфа-Будущее

Каждый победитель получит по 250 000 рублей, которые можно использовать по своему усмотрению — разработать учебную программу или, например, отправиться исследовать тропический остров.

Принять участие в конкурсе могут преподаватели из 300 вузов-партнёров Альфа-Банка. Университеты проведут внутренние кастинги, чтобы выбрать победителей от своего вуза.

Подать заявку можно до 15 августа через свой вуз, а узнать больше о грантах — здесь. Победители будут также приглашены к участию в профильных мероприятиях сообществе преподавателей и проектах платформы Альфа-Будущее.

«Альфа-Будущее — это платформа для развития студентов и университетов по всей стране. И сейчас мы вручаем 370 грантов тем, кто внедряет новые идеи и трансформирует образование», — отметил Марат Исмагулов, HR-директор Альфа-Банка.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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