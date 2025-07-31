Альфа-Банк и Сколтех подвели итоги Летней школы машинного обучения Сколтеха SMILES-2025

Альфа-Банк как генеральный партнёр SMILES-2025 определил победителей в двух своих специальных номинациях.

Призы от Альфа-Банка получили проект «Решение задач доказательства с помощью больших языковых моделей» (LLM Solving Proof Tasks) и постер «Объединение контрастивного и генеративного подходов для моделей последовательностей событий» (Uniting Contrastive and Generative Learning for Event Sequence Models).

«Мы рады быть частью Летней школы машинного обучения SMILES-2025, которая прошла в Харбине. Это важное событие в развитии передовых технологий, особенно в области искусственного интеллекта. Участие в проекте позволяет Альфа-Банку не только делиться своим опытом, но и укреплять связи с ведущими научными и образовательными центрами России и мира», — прокомментировал Марат Исмагулов, HR-директор Альфа-Банка.

Церемония закрытия Летней школы машинного обучения Сколтеха SMILES-2025 прошла в Харбине. Впервые школа состоялась за пределами России, на площадке одного из сильнейших технических вузов Китая и мира в области искусственного интеллекта — Харбинского политехнического университета (Harbin Institute of Technology, HIT). В течение двух недель участники школы успешно освоили насыщенную академическую программу, включавшую более 30 лекций от ведущих учёных, практические семинары, постерную сессию, обсуждения с менторами и масштабную командную работу над исследовательскими проектами.

Особое внимание в этом году было уделено проектной части. В финальной сессии были представлены 30 проектов по направлениям обработки естественного языка, компьютерного зрения, генеративных моделей, математических основ ИИ и прикладных задач. Участники исследовали современные архитектуры, тестировали модели на специализированном оборудовании, решали задачи генерации по изображениям и тексту, изучали робастность больших языковых моделей и их возможности в научных сценариях. Работы готовились как в очном, так и в удалённом формате — многие команды объединили студентов из разных городов и стран.

«SMILES-2025 стала международной площадкой, где участники не только осваивали технологии, но и устанавливали профессиональные и дружеские связи, которые могут перерасти в серьёзные научные проекты и исследования. Именно в этом главная цель нашей школы», — отметил Алексей Зайцев, директор школы машинного обучения Сколтеха.