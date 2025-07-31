Альфа-Банк получил признание на премии Loyalty & CX Awards Russia

Проекты Альфа-Банка в области маркетинга лояльности и управления взаимоотношениями с клиентами были отмечены экспертным жюри национальной премии Loyalty & CX Awards Russia.

Проект «Альфа Выгодно для бизнеса» победил в пяти номинациях: «Лучшая программа лояльности в сегменте В2В», «Лучшая карта с кэшбэком», «Лучшая программа кэшбэка для банковских продуктов», «Лучший каталог вознаграждений», «Эффективное использование системы маркетинговых коммуникаций в программе лояльности».

«Альфа-Выгодно для бизнеса» — программа лояльности для малого бизнеса, которая позволяет клиентам получать выгоду от повседневных действий по счету. Она направлена на повышение вовлеченности предпринимателей, создание благоприятной среды для роста бизнеса и развитие долгосрочного партнерства между банком и клиентами.

Проект «Цифровой онбординг» победил в трех номинациях: «Лучшая геймификация для новых клиентов», «Лучший проект с использованием цифровых технологий», «CX Старт года — лучший новый проект в области управления клиентским опытом и сервисом».

Цифровой онбординг — это персонализированное технологическое решение для предпринимателей, которые впервые сталкиваются с продуктами для бизнеса и испытывают сложности на старте. Он представлен в формате коротких интерактивных заданий в интернет-банке и мобильном приложении. В основе инструмента — ML-модели, анализирующие параметры пользователя. На их основе формируется индивидуальный трек, знакомящий с ключевыми функциями и продуктами банка. За выполнение заданий начисляются баллы лояльности.

Проект «Игры для(не)малого бизнеса» забрал три награды в следующих номинациях: «Технологический лидер года», «Геймификация года», «Эффективное использование системы маркетинговых коммуникаций». «Игры для (не)малого бизнеса» помогают предпринимателям разобраться в банковских сервисах в игровой форме, а также получать баллы Альфа-Выгодно для бизнеса, которые можно использовать на развитие бизнеса.

Игра для аудитории инвесторов Альфа-Банка «Алхимия акций» победила в двух номинациях: «Лучшая геймификация в финансовом секторе» и «Геймификация — Лучшая креативная идея». Альфа-Банк провела 35-дневную игру «Алхимии акций» с призовым фондом 15 млн рублей в марте—апреле 2025 года. Задачей игры было познакомить клиентов с инвестиционными продуктами, а её механика отсылает к классической «Алхимии».

Премия «Loyalty & CX Awards Russia» учреждена в 2014 году в целях выявления лучших профессионалов индустрии маркетинга лояльности.