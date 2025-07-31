«Опережая импульс»: первое четырехдверное гибридное купе EXEED EXLANTIX ES доступно для предзаказов

EXEED объявляет о старте приема заказов на спортивное четырехдверное купе EXLANTIX ES, ставшее второй моделью бренда в линейке автомобилей на новых источниках энергии.

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Новый EXLANTIX ES впечатляет своими характеристиками: два электродвигателя суммарной мощностью 469 л.с. и крутящим моментом 634 Н·м обеспечивают впечатляющий разгон до 100 км/ч всего за 4,6 секунды! Батарея ёмкостью 40 кВт/ч позволяет пройти расстояние до 180 км только на электричестве, а суммарный запас хода EXEED EXLANTIX ES составляет 1231 км! Обладая колесной базой в 3000 мм и габаритными размерами 4945 мм в длину и 1978 мм в ширину, EXEED EXLANTIX ES обеспечивает водителю и пассажирам высокий уровень комфорта не только в городе, но и в дальних путешествиях.

Отмеченный международными наградами дизайн EXLANTIX ES подчеркивает спортивный характер модели. Низкая посадка, плавная линия крыши, вентилируемые тормоза с красными 6-поршневыми суппортами, 20-дюймовые диски и легкий кузов из алюминиевого сплава создают динамичный силуэт. Для покупателей доступны четыре варианта окраски кузова: пепельный серый, черный матовый, хвойный зеленый и небесный голубой.

Тысяча первых покупателей EXEED EXLANTIX ES получит эксклюзивный подарок: комплект для полной энергетической свободы, в который входят настенная зарядная станция 11 кВт, портативное зарядное устройство и оборудование, позволяющее использовать автомобиль как мобильную электростанцию мощностью до 4 кВт.

Первая партия спортивных купе уже прибыла в Россию и доступна для предзаказа на сайте exlantix.ru



Подробности заказа автомобиля EXLANTIX ES узнавайте у официального дилера EXEED Центр Легенда на Ширямова:

тел. +7 (3952) 786-437

legenda-exeed.ru

г. Иркутск, ул. Ширямова, 32