В Байкальском банке прошла первая межрегиональная сделка по покупке автомобиля через аккредитив

Мужчина заключил договор купли-продажи с продавцом и открыл аккредитив. Продавец отправил автомобиль и предоставил все необходимые документы. После проверки документов Покупатель подтвердил выполнение условий сделки, и банк перевел деньги на счет продавца.

Согласно данным Российского союза автостраховщиков (РСА), около 20% сделок по покупке подержанных автомобилей в России осуществляются с использованием аккредитива.

При этом растет популярность этого финансового инструмента в сегменте премиум-автомобилей: более дорогие автомобили чаще всего покупают через аккредитивные схемы, так как риски при таких сделках выше. Покупатели стремятся защитить свои инвестиции, используя банковские гарантии.

Аккредитив — специальный счет, на котором деньги резервируются под конкретную сделку. Это расчетный инструмент, работающий по унифицированным правилам, который может быть встроен в сделку на любом этапе и не требует дополнительных визитов в банк.

«С развитием онлайн-платформ и увеличением доступности информации о транспортных средствах, растет число покупателей, готовых приобретать автомобили в других регионах. Это создает спрос на инструменты, подобные аккредитиву. Использование аккредитива при покупке автомобиля в другом городе — это надежный и безопасный способ защитить свои интересы и гарантировать успешное завершение сделки. Сбер предлагает людям удобные, понятные инструменты, которые помогают быстро и комфортно проводить сделки и надежно защищают деньги всех участников договоров», — Рушан Сахбиев, педседатель Байкальского банка Сбербанка.

С помощью аккредитива можно купить жилую и коммерческую недвижимость, транспорт и оборудование, а также выплачивать дивиденды, оплачивать мировые соглашения и услуги, в том числе по договору подряда и другие сделки.

Покупку автомобиля в другом городе с помощью аккредитива можно разделить на несколько основных шагов. Заключение договора купли-продажи между покупателем и продавцом, в котором фиксируются все ключевые условия сделки: стоимость автомобиля, сроки поставки, требования к документам и другие значимые моменты.

После подписания договора покупатель обращается в банк для открытия аккредитива. В заявлении на открытие аккредитива указываются сумма сделки, срок действия аккредитива и условия, при которых продавец сможет получить деньги (обычно это предоставление документов, подтверждающих передачу автомобиля). Сегодня можно открыть аккредитивный счет онлайн без посещения офиса банка.

Затем продавец отправляет автомобиль покупателю, а также предоставляет все необходимые документы, подтверждающие право собственности на транспортное средство.

В свою очередь покупатель проверяет полученные документы на соответствие условиям аккредитива. Если все в порядке, он уведомляет банк о выполнении условий сделки.

После подтверждения банком выполнения всех условий, деньги переводятся на счет продавца.