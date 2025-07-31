Цены на новостройки в Иркутске растут быстрее среднероссийских

Рынок недвижимости Иркутска демонстрирует уверенный рост цен, опережающий общероссийские показатели. По данным портала «Мир квартир» на июль 2025 года, средняя стоимость квадратного метра жилья в городе достигла 169 391 рубля, что вывело Иркутск на 15-е место в рейтинге российских городов.

«Средняя цена новой квартиры в Иркутске составила 8,66 млн рублей, увеличившись за месяц на 2,2% – это один из самых высоких темпов роста в своем ценовом сегменте», – отмечают аналитики.

Среди соседних сибирских городов более высокий рост цен зафиксирован только в Улан-Удэ (+6,1%), тогда как в Красноярске и Новосибирске рынок показал слабую динамику. При этом Иркутск сохраняет лидерство по стоимости квадратного метра среди этих трех городов.

На общероссийском фоне лидером цен остается Москва (420 555 руб./кв.м), а самые доступные квартиры – в Махачкале. Максимальный рост цен в июле показали столицы северокавказских республик.

«Итоги июля в этом году выглядят немного лучше, чем в прошлом: положительная динамика прослеживается в большем числе городов, чем тогда, и в среднем по стране цены – не намного, но все же – чуть больше выросли, – констатирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир». – Сейчас, когда ставка ЦБ, хоть и медленно, но поползла вниз, застройщики получили надежду на выход из затянувшейся стагнации. Что касается цен на недвижимость, то если уж они не обвалились в столь сложный для рынка период, то вряд ли снизятся в какой-либо перспективе».