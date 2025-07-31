ИНК установила рекорд по бурению горизонтальных скважин в Восточной Сибири

Специалисты компании пробурили нефтяную скважину с протяженностью горизонтального участка 3015 м. с применением винтового забойного двигателя и использованием бурового раствора на водной основе. Общая протяженность скважины составила 5801 м. Рекорд был установлен на Верхнетирском участке недр Большетирского месторождения.

Фото предоставлено пресс-слжубой ИНК

Предыдущий рекорд по длине горизонтальной секции был достигнут в 2024 году на Маччобинском месторождении и составил 2221 м. Тогда горизонтальный ствол был пробурен с применением высокотехнологичных роторно-управляемых систем.

— Это достижение было реализовано благодаря слаженной работе проектной команды. На протяжении полугода геологи, буровики, специалисты ТКРС, химики тесно работали над тем, чтобы воплотить в жизнь возможность бурить длинные горизонты на наших месторождениях, — отметил директор по бурению управления строительства скважин ИНК Константин Петрухин.

Далее компания планирует применить технологию горизонтально-разветвленного бурения и с помощью роторно-управляемых систем пробурить более 10 000 м. Над проектом с начала года работает специально созданная проектная команда — мультифункциональная группа из геологов, буровиков и специалистов по ТКРС.