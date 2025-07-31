В Иркутске восстанавливают историческую усадьбу Якова Рябчикова

В Иркутске начались масштабные работы по восстановлению усадьбы мещанина Якова Рябчикова на улице Кожова. Проект предусматривает полную реконструкцию здания с сохранением исторического облика и подведением всех современных коммуникаций.

«Все элементы будут воссозданы по архивным материалам с точным соблюдением технологий XIX века, включая традиционную рубку бревен и оригинальные габариты строения», – пояснил главный инженер проекта Вячеслав Чувашов.

Усадьба, построенная в 1887 году, включена в программу губернатора Игоря Кобзева по сохранению 30 исторических зданий региона. Финансирование работ осуществляется за счет частных инвестиций с государственной поддержкой – инвесторам доступны льготные кредиты под 9% годовых.

После завершения реставрации в 2026 году здания усадьбы будут использоваться как индивидуальные жилые дома. Служба охраны памятников гарантирует максимально точное воспроизведение исторического облика, несмотря на незначительные технические корректировки.