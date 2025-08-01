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Инвестировать в недвижимость или облигации? Совет эксперта БКС

Если сравнивать инвестиции в недвижимость и инвестиции в облигации, то последние более прозрачны и ликвидны при сопоставимом уровне риска. Об этом SIA.RU рассказала директор иркутского филиала «БКС Мир инвестиций» Татьяна Степанова.

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В частности, это касается облигаций надежных девелоперов – они позволяют зафиксировать доходность на понятном горизонте, например, 1–3 года, и быстро управлять вложениями.

– Причем сумма входа в облигации может быть более доступной для инвесторов, чем при покупке недвижимости. Это особенно важно для тех, кто только формирует портфель или действует консервативно, – уточняет эксперт. – Облигации дают возможность также учитывать валютную составляющую и избегать риска девальвации.

Эксперт выразила надежду, что при дальнейшем снижении ключевой ставки текущий год еще подарит новые возможности для инвесторов приумножить капитал. И в «бетонном» варианте, и на фондовом рынке.

– В любом случае, подходить к инвестициям стоит осознанно. Есть смысл обращаться к специалистам, чтобы подобрать оптимальное решение – в зависимости от суммы, целей и готовности к риску, – советует Татьяна Степанова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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