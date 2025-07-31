ВТБ намерен регулярно выплачивать дивиденды

Банк ВТБ заявил о своем намерении продолжать регулярные выплаты дивидендов, несмотря на ужесточение требований со стороны регуляторов.

«Мы рассматриваем регулярную выплату значительных дивидендов как важный элемент нашей долгосрочной стратегии. Это стало возможным благодаря эффективной работе одной из лучших команд по управлению капиталом на рынке», — подчеркнул первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов.

Ранее акционеры ВТБ утвердили выплату рекордных дивидендов за 2024 год в размере 275,75 млрд рублей. Банк нацелен на то, чтобы ежегодные выплаты стали новой нормой для своих акционеров.