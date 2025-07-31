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Портфель факторинга Инго Банка превысил 35 млрд рублей

По итогам первого полугодия 2025 года Инго Банк продолжает удерживать лидерство на рынке факторинга, свидетельствуют данные обзора рынка Ассоциации факторинговых компаний (АФК). Банк закрепился в топ-10 по размеру факторингового портфеля, который составил 35 млрд рублей.

По данным АФК, общий факторинговый портфель российских компаний составил в 1 полугодии 2025 года 2,4 трлн рублей, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Инго Банк также признали одним из лидеров по динамике роста количества активных клиентов, получивших факторинговое финансирование (+7% по итогам первого полугодия 2025 года).

«Сегодня около 50% корпоративного портфеля Инго Банка приходится на факторинг, это направление является флагманским для нас. Мы ориентируемся на поддержку компаний из различных секторов экономики, в том числе автопроизводителей, дистрибьютеров и дилеров. Именно факторинг позволил многим клиентам сохранить и оптимально использовать оборотный капитал бизнеса. В дальнейшем мы будем расширять направления факторингового финансирования», - отметил директор департамента факторинга Инго Банка, член правления АФК Александр Варенников.

Данные АФК по рынку факторинга за 1 полугодие 2025 года получены по итогам анкетирования 38 факторинговых организаций.

В 2025 году Инго Банк стал лауреатом ежегодной премии в области цифровизации Digital Leaders Award-2025. Банк победил в номинации «Проект года в бизнесе» в категории «Факторинг». В декабре 2024 года Банк также одержал победу в номинации «Динамика развития факторинга» ежегодной премии «Финансовая элита России».

Ознакомиться подробнее с направлением факторингового финансирования можно на сайте Инго Банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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