Инго Банк назвал категории кешбэка, которые чаще всего выбирают премиальные клиенты

В топ-5 самых популярных категорий кешбэка у клиентов Инго Банка, пользующихся премиальной ИнгоКартой, входят «супермаркеты» (22,6%), «страхование» (7,6%), «рестораны и кафе» (5,7%), «одежда и обувь» (5,4%) и «медицинские услуги» (4,4%).

Средняя сумма кешбэка, полученная клиентами банка за месяц, составляет 7 тыс. рублей. С учетом средних трат по ИнгоКарте в 150 тыс. рублей, эффективный кешбэк от этой суммы составил 4,2%.

По данным аналитической компании Frank RG, средняя выгода по ежемесячному кешбэку в премиальном сегменте России в 2025 году составляет 2,3%. Таким образом, эффективный кешбэк в Инго Банке почти в два раза выше рынка российских банковских услуг.

«Сегодня кешбэк – это способ получать гарантированный доход за ваши транзакции. Условия программы лояльности Инго Бонус выгодны для всех, кто совершает повседневные покупки по премиальной карте. Она позволяет получать постоянный кешбэк до 10% в самых актуальных категориях, в том числе в супермаркетах и на автозаправках, делая накопление ингорублей простым и быстрым», - отметила руководитель по развитию бизнеса сегмента состоятельных клиентов Инго Банка Диана Лаптева.

В мае 2025 года премиальная ИнгоКарта заняла 2-е место в рейтинге лучших премиальных дебетовых карт Mir Supreme по версии независимого финансового маркетплейса Выберу.ру.

Среди преимуществ карты отмечены высокий кешбэк (до 240 000 Ингорублей в год), сервис персонального менеджера, надбавка по накопительному счёту в рублях, комфортные условия посещения бизнес-залов и страхования путешественников, а также компенсация поездок на такси и чеков в ресторанах аэропортов и вокзалов.

Подробнее ознакомиться с условиями обслуживания по премиальной ИнгоКарте, а также заказать её с доставкой можно на сайте Инго Банка.