Цифра банк меняет ставки по Накопительным счетам

«Цифра банк» с 1 августа 2025 года меняет ставки по «Накопительным Цифра счетам» в российских рублях.
Клиенты банка могут открыть «Накопительный Цифра счет» с начислением на минимальный или ежедневный остаток на любую сумму и на любой срок. Пополнять и снимать средства со счета можно без ограничений.
Для всех клиентов «Цифра банк» базовая процентная ставка по накопительному счету составляет 13,00% годовых в рублях на минимальный остаток и 11,00% годовых в рублях на ежедневный остаток.
Для новых клиентов, не имевших ранее накопительных счетов в «Цифра банк», действуют повышенные ставки по накопительным счетам.
Условия по накопительным счетам для новых клиентов:
|Срок
|Проценты на минимальный остаток
|Проценты на ежедневный остаток
|с 1 по 60 день
|
16,5
|
15,5
|с 61 по 120 день
|
15
|
14
|с 121 дня и далее
|
13
|
11
Для клиентов, открывших счет до 01.08.2025 года включительно применяются ставки для отдельных категорий клиентов, действующие на дату открытия Накопительного счета.
Также с 1 августа 2025 года банк меняет ставки по «Накопительным Цифра счетам Прайвет» в российских рублях клиентам, обслуживающимся в рамках пакета услуг Private banking.
Клиенты Private banking могут получить повышенную ставку по «Накопительному Цифра счету Прайвет»: на сумму в пределах 15 млн рублей процентные ставки с 1 августа 2025 года составляют 14,50% годовых в рублях на минимальный остаток и 12,50% годовых в рублях на ежедневный остаток. На сумму свыше 15 млн руб. распространяются базовые процентные ставки.
Клиент может открыть не более одного «Накопительного Цифра счета Прайвет» с начислением на минимальный остаток и не более одного «Накопительного Цифра счета Прайвет» с начислением на ежедневный остаток.
Проценты выплачиваются ежемесячно на счет в последний календарный день месяца.
С более подробной информацией по тарифам «Накопительным Цифра счет» и «Накопительный Цифра счет Прайвет» для клиентов, обслуживание которых осуществляется в рамках пакета услуг Private banking, можно ознакомиться на сайте банка по ссылкам: https://cifra-bank.ru/deposits/ и https://cifra-bank.ru/saving/