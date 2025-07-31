Цифра банк меняет ставки по Накопительным счетам

«Цифра банк» с 1 августа 2025 года меняет ставки по «Накопительным Цифра счетам» в российских рублях.

Клиенты банка могут открыть «Накопительный Цифра счет» с начислением на минимальный или ежедневный остаток на любую сумму и на любой срок. Пополнять и снимать средства со счета можно без ограничений.

Для всех клиентов «Цифра банк» базовая процентная ставка по накопительному счету составляет 13,00% годовых в рублях на минимальный остаток и 11,00% годовых в рублях на ежедневный остаток.

Для новых клиентов, не имевших ранее накопительных счетов в «Цифра банк», действуют повышенные ставки по накопительным счетам.

Условия по накопительным счетам для новых клиентов:

Срок Проценты на минимальный остаток Проценты на ежедневный остаток с 1 по 60 день 16,5 15,5 с 61 по 120 день 15 14 с 121 дня и далее 13 11

Для клиентов, открывших счет до 01.08.2025 года включительно применяются ставки для отдельных категорий клиентов, действующие на дату открытия Накопительного счета.

Также с 1 августа 2025 года банк меняет ставки по «Накопительным Цифра счетам Прайвет» в российских рублях клиентам, обслуживающимся в рамках пакета услуг Private banking.

Клиенты Private banking могут получить повышенную ставку по «Накопительному Цифра счету Прайвет»: на сумму в пределах 15 млн рублей процентные ставки с 1 августа 2025 года составляют 14,50% годовых в рублях на минимальный остаток и 12,50% годовых в рублях на ежедневный остаток. На сумму свыше 15 млн руб. распространяются базовые процентные ставки.

Клиент может открыть не более одного «Накопительного Цифра счета Прайвет» с начислением на минимальный остаток и не более одного «Накопительного Цифра счета Прайвет» с начислением на ежедневный остаток.

Проценты выплачиваются ежемесячно на счет в последний календарный день месяца.

С более подробной информацией по тарифам «Накопительным Цифра счет» и «Накопительный Цифра счет Прайвет» для клиентов, обслуживание которых осуществляется в рамках пакета услуг Private banking, можно ознакомиться на сайте банка по ссылкам: https://cifra-bank.ru/deposits/ и https://cifra-bank.ru/saving/