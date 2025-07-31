«Ангара» отменила и задержала несколько рейсов из-за аннулирования сертификата

Авиакомпанию «Ангара» из Иркутска лишили сертификата на техническое обслуживание воздушных судов. В связи с этим перевозчик отменил и задержал несколько рейсов.

По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, вылет рейса ИК83 по маршруту Иркутск – Киренск перенесли с 17:05 на 19:00, ИК84 Киренск – Иркутск – с 19:35 на 21:25. Отменены рейсы ИК99/100 Иркутск – Нижнеангарск, Нижнеангарск – Иркутск, а также ИК 103/104 Нижнеангарск – Улан-Удэ / Улан-Удэ – Нижнеангарск. Организована проверка.

Перевозчик предупреждал о вероятных задержках и отменах рейсов. После лишения сертификата на обслуживание авиатехники «Ангара» для обеспечения предполетного технического обслуживания привлекает сторонние организации, в связи с чем происходят изменения. Сложившаяся ситуация связана с трагедией, случившейся с Ан-24 : накануне самолет разбился, не добравшись до пункта назначения. Погибли 48 человек.