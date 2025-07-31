«Цифра банк» изменил ставки по вкладам

«Цифра банк» с 29 июля 2025 года изменил ставки по вкладам для физических лиц в рублях «Цифра вклад» и вклад «Свободный», а также по вкладам «Первый-Прайвет» и «Эксклюзивный-Прайвет» в рублях для физических лиц, обслуживание которых осуществляется в рамках пакета услуг PRIVATE BANKING.
Ставки по вкладу «Цифра вклад» зависят от срока и теперь составляют от 13,80% до 16,70% годовых в рублях.
Процентные ставки по «Цифра вклад» с 29 июля 2025 года
|Срок
|Процентная ставка
|Эффективная ставка с учетом
ежемесячной капитализации процентов
|91 день
|
16,70
|
16,93
|180 дней
|
16,30
|
16,85
|395 дней
|
14,80
|
15,94
|730 дней
|
12,80
|
14,50
|1095 дней
|
13,80
|
14,50
Ставка по вкладу «Свободный» теперь составляет 13,80% годовых в рублях.
Ставки по вкладам «Первый-Прайвет» и «Эксклюзивный-Прайвет» в рублях для физических лиц, обслуживание которых осуществляется в рамках пакета услуг PRIVATE BANKING, теперь составляют 16,50% и 15,00% соответственно. Также банк с 29.07.2025 закрывает вклад «Аукционный-Прайвет» как отдельный тариф.
С более подробной информацией по условиям вкладов «Цифра банк» можно ознакомиться на сайте банка по ссылкам: https://cifra-bank.ru/deposits/ и https://cifra-bank.ru/private-deposits/