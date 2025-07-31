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«Цифра банк» изменил ставки по вкладам

«Цифра банк» с 29 июля 2025 года изменил ставки по вкладам для физических лиц в рублях «Цифра вклад» и вклад «Свободный», а также по вкладам «Первый-Прайвет» и «Эксклюзивный-Прайвет» в рублях для физических лиц, обслуживание которых осуществляется в рамках пакета услуг PRIVATE BANKING.

Ставки по вкладу «Цифра вклад» зависят от срока и теперь составляют от 13,80% до 16,70% годовых в рублях.

Процентные ставки по «Цифра вклад» с 29 июля 2025 года

Срок Процентная ставка Эффективная ставка с учетом
ежемесячной капитализации процентов
91 день

16,70

16,93
180 дней

16,30

16,85
395 дней

14,80

15,94
730 дней

12,80

14,50
1095 дней

13,80

14,50

Ставка по вкладу «Свободный» теперь составляет 13,80% годовых в рублях.

Ставки по вкладам «Первый-Прайвет» и «Эксклюзивный-Прайвет» в рублях для физических лиц, обслуживание которых осуществляется в рамках пакета услуг PRIVATE BANKING, теперь составляют 16,50% и 15,00% соответственно. Также банк с 29.07.2025 закрывает вклад «Аукционный-Прайвет» как отдельный тариф.

С более подробной информацией по условиям вкладов «Цифра банк» можно ознакомиться на сайте банка по ссылкам: https://cifra-bank.ru/deposits/ и https://cifra-bank.ru/private-deposits/

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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