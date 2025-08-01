Перевозящий туристов на Ольхон паром сломался посреди Байкала

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента с паромом «Ольхонские ворота», перевозящим туристов на остров Ольхон и обратно в Иркутской области. Транспорт сломался во время движения посреди Байкала, на борту находились машины и люди.

По данным надзорного ведомства, на судне произошло подклинивание тяги при перекладке руля на борт. Из-за этого паром не смог дойти до конца маршрута, потому до причала его отбуксировал другой паром – «Семен Багатаев».

Во время инцидента никто не пострадал, угрозы людям он не представлял. В настоящее время транспорт привели в порядок: теперь судно «Ольхонские ворота» работает на переправе в штатном режиме.