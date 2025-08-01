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Уникальный памп-трек для любителей экстрима появился в Иркутске

Уникальная трасса для катания на велосипедах, скейтбордах, самокатах и роликах – современный модульный памп-трек для любителей экстремальных видов спорта и активного отдыха – появилась в Иркутске. Ее обустроили на острове Юность.

<p>Фото: пресс-служба мэрии Иркутска</p>

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

По данным городской администрации, памп-трек представляет собой деревянную модульную конструкцию длиной 53 метра, состоящую из 47 элементов. Он устойчив к погодным условиям и позволяет добавлять новые модули для разнообразия трассы.

Тренировки здесь помогут спортсменам развить ловкость, выносливость и укрепить мышцы, заменяя полноценную кардионагрузку. Памп-трек позволяет райдерам развивать скорость за счет проката на подъемах и спусках без необходимости крутить педали или отталкиваться ногами.

Площадку разместили рядом с существующим скейт-парком, чтобы создать единую спортивную зону.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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