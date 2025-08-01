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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 августа: 8 532,4502 руб/1 г золота и 97,9200/1 г серебра

ЦБ РФ с 1 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 8 532,4502 руб.
  • 1 грамм серебра - 97,9200 руб.
  • 1 грамм платины - 3 586,7100 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 243,2800 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 193,4104 р. (2,22%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,3400 р. (2,33%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 88,8601 р. (2,42%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 35,0000 р. (1,07%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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