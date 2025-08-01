Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 августа: 8 532,4502 руб/1 г золота и 97,9200/1 г серебра

ЦБ РФ с 1 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 8 532,4502 руб.

1 грамм серебра - 97,9200 руб.

1 грамм платины - 3 586,7100 руб.

1 грамм палладия - 3 243,2800 руб.

Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 193,4104 р. (2,22%) .

Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,3400 р. (2,33%) .

Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 88,8601 р. (2,42%) .