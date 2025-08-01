Рассрочки на покупки будут регулировать с помощью закона: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: впервые вводятся количественные ограничения по ипотеке в ИЖС, рассрочки будут регулировать с помощью закона, названы регионы с самыми большими зарплатами в Сибири, а из Иркутска запустили новые субсидированные маршруты. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Ограничение на количество

Центробанк впервые ввел прямые ограничения на выдачу заемщикам с высокой долговой нагрузкой ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство, а также нецелевых потребительских кредитов под залог недвижимости. Они начнут действовать с 1 октября 2025 года. Такие меры установили в связи с тем, что зафиксировано много заемщиков с высоким уровнем предельной долговой нагрузки. В перспективе ограничения планируется ужесточить.

Регулирование рассрочек

Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий деятельность сервисов рассрочки. В соответствии с проектом, оператор таких организаций считается юридическим лицом, данные о займах в бюро кредитных историй должны передаваться на покупки от 50 тысяч рублей, цена договора рассрочки должна быть равна стоимости приобретаемого товара. Закон вступит в силу с 1 апреля 2026 года.

Самые богатые в Сибири

Названы регионы с самыми большими заработными платами в Сибири. Таковыми оказались Красноярский край и Иркутская область, где жители в среднем получают 99,92 тыс. руб. и 92,83 руб. соответственно. Замыкает тройку Новосибирская область, где можно рассчитывать на заработок в 81,84 тыс. руб. В топ-5 – Томская и Кемеровская области. Разница в доходах объясняется особенностями отраслевой структуры экономики и величиной применяемого районного коэффициента.

Новые льготные авиамаршруты

Одна из российских авиакомпаний – S7 – запустила новые субсидированные маршруты из Иркутска – в Горно-Алтайск и Абакан, куда теперь можно улететь за 6,9 и 5 тысяч рублей с 1 сентября и 5 октября соответственно. Добраться до пунктов назначения можно будет напрямую. Полеты планируют выполнять по каждому направлению по 2 раза в неделю.

Поломка парома

В Иркутской области сломался один из паромов, который возит туристов в одно из самых популярных в регионе мест – на остров Ольхон. «Ольхонские ворота» вышли из строя прямо посреди Байкала, потребовалась буксировка. На борту находились люди и транспорт – случившееся не представляло для них угрозы. Судно не смогло дойти до конца маршрута из-за подклинивания тяги при перекладке руля на борт. Сейчас паром отремонтировали – он работает в штатном режиме.