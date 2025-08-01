Новости

Недвижимость, ипотека, девелопмент. Круглый стол, июль 2025
Инвестировать в недвижимость или облигации? Совет эксперта БКС
Отсутствие рынка и системные ограничения: с какими трудностями столкнулся девелопер ЖК «Первый» в Братске?
«Много идей я черпаю из автомобильного рынка», – Антон Кондратьев, «ВСС Дом» (видео)
Все материалы сюжета

Иркутская область вошла в топ регионов Сибири с самыми большими зарплатами

Аналитики составили топ регионов Сибири с самыми большими заработными платами по итогам первых пяти месяцев 2025 года. Его возглавили Красноярский край и Иркутская область.

Жители Красноярского края в указанный период зарабатывали в среднем 99,9 тыс. рублей, Иркутской области – 92,8 рублей, следует из данных РБК. Замыкает тройку Новосибирская область – 81,8 тыс. рублей. В топ-5 также вошли Томская и Кемеровская области.

Среднемесячную зарплату в Сибири оценили в 82,7 тыс. рублей. Как отмечают эксперты, разница в доходах объясняется особенностями отраслевой структуры экономики и величиной применяемого районного коэффициента.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес