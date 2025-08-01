Иркутская область вошла в топ регионов Сибири с самыми большими зарплатами

Аналитики составили топ регионов Сибири с самыми большими заработными платами по итогам первых пяти месяцев 2025 года. Его возглавили Красноярский край и Иркутская область.

Жители Красноярского края в указанный период зарабатывали в среднем 99,9 тыс. рублей, Иркутской области – 92,8 рублей, следует из данных РБК. Замыкает тройку Новосибирская область – 81,8 тыс. рублей. В топ-5 также вошли Томская и Кемеровская области.

Среднемесячную зарплату в Сибири оценили в 82,7 тыс. рублей. Как отмечают эксперты, разница в доходах объясняется особенностями отраслевой структуры экономики и величиной применяемого районного коэффициента.