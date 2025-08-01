Иркутский алюминиевый завод компании РУСАЛ стал победителем отраслевого конкурса

В Москве состоялось вручение наград XXII отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» за 2024 год.

Правление Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса России и Исполком Центрального Совета металлургического профсоюза России признали ИркАЗ победителем в номинации «Охрана здоровья и безопасные условия труда».

«Эта награда – результат общей работы коллектива Иркутского алюминиевого завода и Первичной профсоюзной организации, – комментирует председатель профсоюзной организации ГМПР «ИРКАЗа» Анжелика Долгопольская. – Предприятие системно работает над улучшением условий труда, и такое признание на федеральном уровне особенно ценно. Безопасность персонала всегда была и остается приоритетом для компании и профсоюза».

В конкурсе участвовали 53 предприятия из 16 регионов России. Победа в такой серьезной номинации подтверждает высокие стандарты ИркАЗа в области охраны труда.