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Университеты из Иркутской области вошли в топ-100 вузов с самыми высокими зарплатами

Аналитики Европейского университета в Санкт-Петербурге составили рейтинг вузов с самыми высокими зарплатами профессорско-преподавательского состава. В него вошли университеты из Иркутской области.

По данным Forbes, в топе вузов с самыми большими доходами преподавателей четыре университета из Приангарья:

  • Иркутский государственный университет, где такие специалисты в среднем получают 93,1 тысячи рублей,
  • Иркутский национальный исследовательский технический университет – 88,8 тысячи рублей,
  • Байкальский государственный университет – 87,4 тысячи рублей,
  • Ангарский государственный технический университет – 85,2 тысячи рублей.

Что касается наиболее больших зарплат преподавателей по стране, то такие получают в Российском биотехнологическом университете – 226,3 тысячи рублей, Московском государственном технологическом университете «Станкин» – 205,6 тысячи рублей, Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» – 190,9 тысячи рублей.

Для составления рейтинга использовались данные Минобрнауки, а также мониторинга деятельности организаций высшего образования за 2024 год. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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