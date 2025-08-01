400 тысяч в месяц: ректоры иркутских вузов оказались одними из самых богатых в России

Аналитики Европейского университета в Санкт-Петербурге составили топ-100 вузов с самыми высокими зарплатами ректоров. В него вошли университеты из Иркутской области.

В соответствии с опубликованными Forbes данными, одни из самых больших зарплат по стране получают ректоры ИрНИТУ и БГУ:

ректор Иркутского национального исследовательского технического университета – 454 тысячи рублей,

ректор Байкальского государственного университета – 434,7 тысячи рублей.

По России самые большие доходы у ректоров Российского биотехнологического университета – 1,1 млн рублей, Национального исследовательского университета ИТМО и Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы – 1 млн рублей.

Напомним, одними из самых больших по стране являются и заработные платы преподавательского состава вузов Приангарья.