400 тысяч в месяц: ректоры иркутских вузов оказались одними из самых богатых в России

Аналитики Европейского университета в Санкт-Петербурге составили топ-100 вузов с самыми высокими зарплатами ректоров. В него вошли университеты из Иркутской области.
В соответствии с опубликованными Forbes данными, одни из самых больших зарплат по стране получают ректоры ИрНИТУ и БГУ:
- ректор Иркутского национального исследовательского технического университета – 454 тысячи рублей,
- ректор Байкальского государственного университета – 434,7 тысячи рублей.
По России самые большие доходы у ректоров Российского биотехнологического университета – 1,1 млн рублей, Национального исследовательского университета ИТМО и Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы – 1 млн рублей.
Напомним, одними из самых больших по стране являются и заработные платы преподавательского состава вузов Приангарья.