Эн+ приступила к монтажу оборудования на строящемся вагоноразрузочном устройстве Ново-Иркутской ТЭЦ

Байкальская энергетическая компания (входит в Эн+) приступила к монтажу оборудования вагоноразрузочного устройства, которое возводится на Ново-Иркутской ТЭЦ. Работы ведутся в рамках государственной программы конкурентного отбора мощности на модернизацию (КОММод).

Фото: Маргарита Романова

Проект предусматривает строительство нового здания, монтаж разгрузочного устройства для пересыпки поступающего угля, конвейерное и другое технологическое оборудование. По нормам градостроительного законодательства объект является уникальным. Его подземная часть заглублена более чем на 15 метров. Помимо этого, строители ведут перекладку железнодорожных путей общей протяженностью более 2 км.

Новое устройство позволит выгружать, в том числе, так называемые «инновационные вагоны» с увеличенной грузоподъемностью до 85 тонн.

Фото: Маргарита Романова

По словам генерального директора БЭК Олега Причко, запуск вагонаразгрузочного устройства увеличит оборачиваемость вагонов на 10%. Это даст возможность энергетикам быстрее заготавливать сырье в условиях постоянно растущего спроса на тепловую и электрическую энергию, провести глубокую модернизацию действующего вагоноопрокидывателя.

«Город растет, активно развивается строительная отрасль, производство. Ново-Иркутская ТЭЦ – крупнейший теплоисточник в Иркутске. Несмотря на растущие нагрузки, предприятие сможет работать более эффективно, быстро, но не в ущерб надежности теплоснабжения», – отметил Олег Причко.

Фото: Маргарита Романова

Для строительства всего комплекса планируется использовать 3 тыс. кубометров бетона. В работах задействуется до 145 специалистов, выполняющих СВЫШЕ 15 видов работ (земляные работы, кровельные, отделочные, монтажные и др.). География поставок материалов и оборудования включает Санкт-Петербург, Красноярск, Самару, Орск, Курган, Пермь, Нижний Тагил, а также города Иркутской области, занимающиеся изготовлением бетона и металлопроката.

Ново-Иркутская ТЭЦ обеспечивает отоплением и горячей водой 500 тысяч человек.

Фото: Маргарита Романова

Ее электрическая мощность составляет 705 МВт, тепловая – 1612 Гкал/ч. В 2024 году станцией принято 2,8 млн тонн угля, что эквивалентно почти 39 тыс. вагонам. За первое полугодие 2025 года на ТЭЦ уже поступило свыше 1,5 млн тонн угля, что на 185 тыс. тонн больше, чем годом ранее (+2 715 вагонов). В холодное время года ежедневно станция расходует в среднем 10 тыс. тонн угля. При пиковых нагрузках расход увеличивается до 15 тыс. тонн угля. В этом году Ново-Иркутская ТЭЦ отмечает 50-летний юбилей. Стабильную работу предприятия сегодня обеспечивают порядка 1200 квалифицированных специалистов. Помимо этого, сотрудники ТЭЦ обслуживают свыше 600 км тепловых сетей в Иркутске, обеспечивают теплоснабжением город Шелехов.

Фото: Маргарита Романова

Байкальская энергетическая компания (БЭК) входит в Российский холдинг Эн+. Филиалы компании расположены в 10 городах Иркутской области. Одним из основных видов деятельности БЭК является производство электроэнергии, пара и горячей воды. Компания относится к субъектам естественных монополий и осуществляет регулируемый вид деятельности. В соответствии с федеральным законодательством, стоимость электроэнергии и тепловой энергии определяется государством посредством установления тарифов. Компания не устанавливает стоимость предоставляемых населению и юридическим лицам услуг, а модернизация оборудования и размеры перекладки тепловых сетей полностью зависят от тарифных источников, утверждаемых соответствующей службой, либо бюджетной или государственной поддержки.