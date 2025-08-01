Десятки рейсов задержали из-за сильного тумана в аэропорту Иркутска

Сегодня из аэропорта Иркутска не смогли вовремя вылететь и приземлиться в нем десятки самолетов. Рейсы задержали из-за нелетной погоды – город окутал сильный туман.

По данным онлайн-табло авиаузла, люди не смогли прибыть из Читы, Новосибирска, Улан-Удэ, Москвы, Усть-Кута, Нижнеангарска, Бодайбо, Петропавловска-Камчатского, Красноярска, Санкт-Петербурга и других городов, а также добраться до Москвы, Санкт-Петербурга, Нючакана, Улан-Удэ, Новосибирска.

В настоящее время погода в Иркутске нормализовалась, рейсы перенесены на другое время. Их выполнят перевозчики «Уральские авиалинии», S7 Airlines, «Аэрофлот», «Гапромавиа», «Ютейр», «ИрАэро».