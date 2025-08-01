Всероссийский день инкассатора празднуют в Байкальском банке

Всероссийский день инкассатора празднуется ежегодно 1 августа. Служба инкассации Байкальского банка сегодня – это более 70 бригад, которые ежедневно обслуживают собственные подразделения, а также более 1,8 тысячи объектов различных организаций и предприятий, включая магазины, аптеки, заправки, кинотеатры, в Иркутской области, Забайкальском крае, Республике Бурятия и Республике Саха (Якутия).

За год инкассаторы Байкальского банка на бронированных автомобилях проезжают более 5 миллионов км по 28 тысячам маршрутов.

В своей работе инкассаторы используют цифровые технологии и сервисы на базе искусственного интеллекта для более безопасной и эффективной перевозки сбережений и ценностей. AI-решения помогают снизить риски, повышают эффективность и надежность. Например, специальных AI-ассистентов планируется использовать на всех этапах — для подготовки бригад перед выездом, анализа маршрутов, оценки окружающей обстановки.

«Сбер обслуживает не только свои подразделения, но и многочисленных партнеров и корпоративных клиентов, которые доверяют нам отправку и доставку ценностей. Мы дорожим их доверием, ведь они выбирают Сбер за надёжность и безопасность взаимодействия», — Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.