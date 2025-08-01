В Усть-Куте откроют новый сквер при поддержке ИНК

В Усть-Куте при поддержке Иркутской нефтяной компании (ИНК) будет открыто новое общественное пространство – «Сквер созидателей».

Проект, реализуемый в партнерстве с администрацией города, приурочен к 25-летию ИНК. «Сквер созидателей» расположится на площади более 1 тыс. кв. м. На территории будут установлены современные скамейки, стела, отражающая ключевые этапы истории города, и информационные стенды. Пространство будет благоустроено гранитными дорожками с декоративным освещением, газоном и новыми деревьями. Для обеспечения удобства посетителей предусмотрена парковка.

В настоящее время ведутся активные подготовительные работы, включая замену старых тополей на новые декоративные насаждения. Следующим этапом станут земляные работы и монтаж подпорной стенки для укрепления рельефа. Все необходимые материалы для реализации проекта закуплены.

ИНК активно поддерживает развитие городской среды Усть-Кута, оказывает содействие в подготовке проектной документации для многих новых объектов. Компания вносит значительный вклад не только в модернизацию коммунальной инфраструктуры, включая строительство котельной на биотопливе, подстанции и очистных сооружений, но и в создание комфортных общественных пространств.

Так, в 2022 году было открыто общественное пространство в микрорайоне Речники. Стоимость проекта составила около 120 млн рублей. Финансирование было обеспечено за счет гранта, средств областного и муниципального бюджетов, а также программы социального партнерства с ИНК.

В ближайших планах – открытие Дома молодежи, многофункционального пространства площадью 1,3 тыс. кв. м. Этот центр объединит творческие мастерские, коворкинг, клуб молодых предпринимателей, медиацентр и лабораторию профориентации. ИНК поддержала Усть-Кут в подготовке заявки на всероссийский конкурс «Регион для молодых» и планирует участвовать в финансировании социально значимого объекта.