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Контактный центр Т2 в Иркутске отмечает десятилетие

Центр клиентского сервиса T2 в Иркутске – одна из четырёх площадок, где обслуживают всех клиентов компании и её партнеров. Аналогичные подразделения также есть в Саранске, Ростове-на-Дону и Челябинске. 

Как рассказал директор Центра дистанционного сервиса Денис Исламетдинов, сегодня в иркутском офисе работают 578 человек, которые принимают обращения абонентов со всей страны (как физлиц, так и юрлиц) по телефону и в онлайн-чате. Дистанционный центр в Иркутске – единственное подразделение, где есть китайская линия. На ней обслуживают граждан КНР на их родном языке. В среднем специалист личной поддержки за рабочую смену принимает более 200 звонков, а в дистанционный сервис по всей стране ежедневно поступает более 40 000 обращений. При этом большую часть повторяющихся запросов сейчас обрабатывают роботы, автоматизированные каналы, чат-боты.

– Ежегодно компания Т2 получает награды в части клиентского сервиса. Весной 2025 года оператор завоевал пять наград за лучший клиентский опыт в рамках премии CX WORLD AWARDS – церемонии Оскара в индустрии клиентского опыта, – прокомментировал Денис Исламетдинов.

Также Т2 является лидером в «Рейтинге работодателей России» по версии HeadHunter: по итогам 2024 года компания заняла первое место в телеком-отрасли и девятое – среди крупнейших российских компаний. Высокие позиции подтвердили статус Т2 как привлекательного и надёжного работодателя.

По случаю юбилея, иркутским журналистам организовали знакомство с работой Центра дистанционного сервиса в формате интерактивного квеста с погружением в работу сотрудников: от этапа обучения до общения с клиентами.


<p>Фото: А. Фёдоров</p> <p>Фото: А. Фёдоров</p> <p>Фото: А. Фёдоров</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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