«Ипотека вновь станет привлекательной, когда ставка по ней приблизится к 15%», – Ирина Маджара, «Альфа-Банк»

Жители Иркутской области смогут рассчитывать на более доступные ипотечные кредиты только после снижения ключевой ставки ЦБ. Об этом SIA.RU рассказала руководитель ипотечного центра «Альфа-Банк» в Иркутске Ирина Маджара.

– В целом ипотека вновь станет привлекательной для населения, когда ставка по ней приблизится к 15%, поскольку большую часть времени рынок жил при 12-13%. Спрос будет на не самые дорогие объекты, но рынок вторичного жилья "пойдет", – считает эксперт.

При этих условиях «выстрелит» отложенный спрос, который формировался более 2 лет.

Сегодня до 90% ипотечных кредитов выдается на льготных условиях. Об этом говорит средневзвешенная ставка: 6% на первичном рынке, и 10% на вторичном, где по льготным программам продается готовое жильё от застройщиков по увеличенным лимитам. А нечастые займы по коммерческим ставкам редко берут на полную стоимость квартиры. В основном это докредитование, когда на покупку жилья не хватает относительно небольшой суммы.