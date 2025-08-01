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41 земельный участок в иркутском Академгородке переходит в муниципальную собственность

В Иркутске начался процесс передачи 41 земельного участка в Академгородке из федеральной в муниципальную собственность. Это решение позволит городским властям выделять средства на ремонт дорог и благоустройство территорий, которые долгое время оставались без должного внимания.

«Пока земля не передана городу, мы не можем выделять средства на содержание большей части дорог и тротуаров в этом районе. После завершения процедур мы сможем приводить территории в порядок», – пояснил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Среди проблемных участков – дороги у школы №24, пешеходные зоны возле жилых домов и общественных пространств. Ранее эти территории принадлежали Академии наук, которая не имела полномочий заниматься их благоустройством. Депутаты и местные власти надеются, что уже в следующем году смогут приступить к работам по обновлению района.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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