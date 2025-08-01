Более 500 студентов из 80 городов России пройдут стажировку в банковской сфере

Банк ВТБ объявил о старте новой программы оплачиваемых стажировок ВТБ Юниор в своем головном офисе и региональных отделениях. В этом сезоне к команде банка присоединятся 547 молодых специалистов в 82 городах России. Самые успешные стажеры получат возможность продолжить карьеру в финансовой структуре.

На стажировку в головном офисе было получено более 20 000 заявок, конкурс составил более 85 человек на место. 227 молодых специалистов из ведущих российских вузов прошли многоступенчатый отбор и приступили к стажировке. Она продлится один год.

Стажировку в сети банка пройдут 320 молодых специалистов. В этом году программа организована в формате двух последовательных потоков с длительностью стажировки 6 месяцев. Отбор на первый поток продолжается, уже получено более 7000 заявок на участие. Стажеры присоединятся к команде сети банка в период с июля по сентябрь.

В ходе программы молодым специалистам предстоит работать над реальными бизнес-задачами и проектами. На всем пути стажеров будут поддерживать наставники, готовые помочь с карьерным планированием и поделиться своими знаниями и экспертизой.

«Мы постоянно совершенствуем программу: расширяем географию присутствия – сейчас она проводится более чем в 80 городах России, – добавляем новые направления в различных блоках бизнеса, предлагаем привлекательные и гибкие условия труда для молодежи. Эта программа уже давно зарекомендовала себя как один из действенных каналов привлечения в банк талантливой молодежи, предоставляя возможность начать успешную карьеру в одном из крупнейших банков страны», - отметил руководитель департамента по работе с персоналом – старший вице-президент банка ВТБ Глеб Ермаков.