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Иркутянку обвинили в разводе на деньги родителей, чьи сыновья пропали в зоне СВО

Жительница Иркутска стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве. Ее уличили в обмане родителей, чьи сыновья числятся пропавшими в зоне спецоперации.

По данным объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Приангарья, женщина в Telegram разместила недостоверную информацию о том, что ее знакомый за деньги занимается поиском людей, пропавших без вести при выполнении боевых задач в зоне СВО.

Пообещав знакомым найти их детей, она обманула их в общей сложности на более чем 900 тысяч рублей. Женщина использовала нестабильное состояние потерпевших.

Предполагаемую аферистку заключили под стражу на срок до 21 сентября 2025 года включительно. Расследование дела продолжается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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