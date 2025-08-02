Повара-администратора кафе в Братске обвинили в массовом отравлении посетителей

45-летнюю повара-администратора из Братска Иркутской области обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, в результате чего случилось массовое отравление посетителей. Женщина стала фигурантом уголовного дела.

Как отмечают пресс-службы региональных СК и прокуратуры, женщина, будучи поваром-администратором в организации общепита на ул. Энгельса в Центральном районе города, нарушила правила при приготовлении горячих блюд для гостей заведения. В результате 41 человек, в том числе девять несовершеннолетних, заразились сальмонеллезом. Людям понадобилась помощь медиков.

В настоящее время уголовное дело направлено в Братский городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним, массовое отравление жителей случилось на праздновании юбилея в одном из местных кафе прошлым летом. За минувший год нескольким людям удалось добиться выплат компенсаций морального вреда на общую сумму 255 тыс. рублей.