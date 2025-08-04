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Дальневосточный банк снизил ставки по ипотеке

С 31 июля 2025 года Дальневосточный банк снизил ставки по базовой ипотечной программе.

По сниженной ставке можно приобрести жилье на первичном и вторичном рынках недвижимости. В том числе с использованием «Комбо-ипотеки», которая включает в себя льготную и базовую программы ипотечного кредитования.

«Снижение ставок по ипотеке – логичный шаг, связанный со снижением ключевой ставки Банка России. Мы уверены, что это станет хорошим стимулом приобрести собственное жилье для всех, кто откладывал этот вопрос на потом», – отметила начальник Управления розничного кредитования АО «Дальневосточный банк» Ирина Олесик.

Напомним, что в Дальневосточном банке также представлен весь спектр льготных ипотечных программ: дальневосточная и арктическаясемейнаясельскаяIT-ипотека.

«Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ и подать заявку можно на сайте, в офисах и по телефону Единого контактного центра Дальневосточного банка: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный)», – говорится в сообщении банка.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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