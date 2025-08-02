Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 августа: 8 519,7197 руб/1 г золота и 93,5400/1 г серебра

ЦБ РФ с 2 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 8 519,7197 руб.

1 грамм серебра - 93,5400 руб.

1 грамм платины - 3 372,9199 руб.

1 грамм палладия - 3 143,0601 руб.

Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 12,7302 р. (0,15%) .

Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,3800 р. (4,47%) .

Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 213,7900 р. (5,96%) .