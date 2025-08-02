Областная клиническая больница в Иркутске осталась без света из-за аварии

Аварийное отключение электричества произошло в Свердловском районе Иркутска. Из-за этого десятки домов и один соцобъект остались без света.

«Вечером произошло отключение электроснабжения части микрорайона Юбилейный. Без электричества были 25 жилых домов, областная клиническая больница», – рассказал губернатор Игорь Кобзев.

В настоящее время авария ликвидирована.

Также перебои электричества наблюдались в Правобережном округе. Из-за повреждения сетей были обесточены жилые дома, больница и административные здания. К вечеру проблему удалось устранить.