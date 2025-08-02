Новости

Недвижимость, ипотека, девелопмент. Круглый стол, июль 2025
«Ипотека вновь станет привлекательной, когда ставка по ней приблизится к 15%», – Ирина Маджара, «Альфа-Банк»
Инвестировать в недвижимость или облигации? Совет эксперта БКС
Отсутствие рынка и системные ограничения: с какими трудностями столкнулся девелопер ЖК «Первый» в Братске?
Все материалы сюжета

Областная клиническая больница в Иркутске осталась без света из-за аварии

Аварийное отключение электричества произошло в Свердловском районе Иркутска. Из-за этого десятки домов и один соцобъект остались без света.

«Вечером произошло отключение электроснабжения части микрорайона Юбилейный. Без электричества были 25 жилых домов, областная клиническая больница», – рассказал губернатор Игорь Кобзев.

В настоящее время авария ликвидирована.

Также перебои электричества наблюдались в Правобережном округе. Из-за повреждения сетей были обесточены жилые дома, больница и административные здания. К вечеру проблему удалось устранить.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес