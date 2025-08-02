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Фестиваль «Зодчество в Сибири 2025» пройдет в Иркутске на проезжей части Карла Маркса

Юбилейный 25-й фестиваль «Зодчество в Сибири 2025» состоится с 4 по 8 сентября 2025 года в Иркутске. Событие организуют на необычной локации – прямо на проезжей части улицы Карла Маркса, которую частично перекроют для проезда транспорта.

Как отмечают организаторы, темой события станет «Интеллект». Она ориентирована на поиск и выявление путей рождения архитектуры будущего в синергии человеческого и искусственного интеллектов.

Запланировано несколько мероприятий: помимо деловой части состоятся конкурсы, выставки, экскурсии, концерты, открытые паблик-токи, батл- и форсайт-сессии с участием хедлайнеров федерального уровня, церемония вручения наград и многое другое. Для участия необходима предварительная регистрация на официальном сайте фестиваля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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