Рост цен на новостройки зафиксировали в Иркутске в июле

Аналитики изучили цены на новостройки в городах России с населением более 300 тыс. человек и выяснили, как они изменились в прошлом месяце. Оказалась, что стоимость таких объектов выросла в 45 городах из 70, в 25 – снизилась, в остальных – не изменилась.

В Иркутске стоимость квартир в новых домах в прошлом месяце выросла на 2,2%, в среднем составив 8,6 млн рублей, цена квадрата стала больше на 1,3% –169,4 тысячи рублей, следует из данных федерального портала «Мир квартир».

Наибольший рост цен на квартиры в июле замечен в Улан-Удэ – 6,1%, Рязани – 6%, Владикавказе – 5,6%. Самое существенное снижение наблюдается в Магнитогорске – 7,5%, Мурманске – 6,4%, Якутске – 5,6%.

«Квадраты» больше всего подорожали в таких городах, как Владикавказ – 4,9%, Грозный – 4,8%, Ростов-на-Дону – 4,7%. Подешевели квадратные метры ощутимее всего в Нижнем Тагиле – 4,7%, Якутске – 4,6%, Чите – 3,6%.